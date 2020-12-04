Футболисты ЦСКА проиграли "Вольфсбергу" в Лиге Европы

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Московский ЦСКА потерпел поражение от австрийского "Вольфсберга" в пятом матче группового этапа Лиги Европы и потерял шансы на выход в плей-офф.

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 22-й минуте забил Дарио Визингер. В активе ЦСКА осталось три очка. Таким образом, команда Виктора Гончаренко не поднимется выше третьего места в группе.

Путевку в 1/16 финала турнира гарантирует второе место. Первы идет загребское "Динамо" (11 очков), затем "Вольфсберг" (7) и нидерландский "Фейенорд" (5). В заключительном туре 10 декабря ЦСКА сыграет на выезде с хорватским клубом.

ЦСКА не может выйти в плей-офф еврокубков третий год подряд.

Днем ранее "Краснодар" победил дома французский "Ренн" в Лиге чемпионов (1:0) и единственным российским клубом, который выиграл матч в еврокубках на групповой стадии в нынешнем сезоне – из 19 матчей россияне проиграли 18.