"Краснодар" попал в евровесну, "Зенит" вылетел. Итоги российских клубов в ЛЧ

2 декабря "Краснодар" и "Зенит" провели предпоследние матчи группового этапа Лиги чемпионов. Быки по итогам игры с "Ренном" гарантировали себе место в Лиге Европы, сине-бело-голубые в поединке с "Брюгге" все шансы на евровесну потеряли. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как стоит оценивать выступление отечественных клубов в ЛЧ.

Главным разочарованием Лиги чемпионов в этом году совершенно точно стал "Зенит". Петербургская команда потратила бешеные деньги на подготовку к еврокубкам: специально для усиления к ЛЧ были куплены Малком, Вендел и Деян Ловрен. Кроме того, из всех российских клубов сине-бело-голубые, будучи чемпионами России, попали в первую корзину при жеребьевке и единственные имели более-менее равных себе соперников.

Однако это не помешало им с треском провалиться и занять последнее место, набрав в пяти встречах всего одно очко. В пятом туре "Зенит" досрочно закончил борьбу за евровесну, разгромно проиграв бельгийскому "Брюгге" со счетом 0:3. Вряд ли это тот результат, на который рассчитывала команда Сергея Семака два месяца назад, когда кампанию "Зенита" в ЛЧ предваряли красочные комиксы и радужные прогнозы.

Выступления "Краснодара" и "Локомотива" тоже сложно назвать удачными. Но, в отличие от "Зенита", у этих команд были соперники в целом на голову выше их самих.

В особенности это касается железнодорожников. Учитывая глубину состава и подбор игроков, красно-зеленые выжали практически максимум из своей ситуации. Подопечные Марко Николича дважды сыграли вничью с "Атлетико" и один раз – с "Зальцбургом", неплохо проявив себя и в игре с "Баварией". Но отсутствие класса в конце концов дало о себе знать: "Локо" кошмарно проиграл "Зальцбургу" и тоже откатился на последнее место.

Справедливости ради, еще не наверняка: есть теоретический шанс выйти в Лигу Европы в случае победы над "Баварией" и удачном стечении обстоятельств в параллельном матче. Но сейчас это выглядит сродни фантастике: мюнхенцы не проигрывают во всех турнирах уже 14 матчей подряд. И маловероятно, что беспроигрышная серия прервется именно в поединке с "Локо".

Что касается "Краснодара", то команда Мурада Мусаева чудовищно смотрелась на протяжении всего группового этапа (особенно больно было после потерянных очков в матчах с "Севильей"), но решила ключевые задачи в играх с "Ренном". В пятом туре быки победили дома французский клуб благодаря голу Маркуса Берга и обеспечили себе место в Лиге Европы, попутно прервав 17-матчевую безвыигрышную серию российских клубов в еврокубках.

Однако большой вопрос, насколько успешно "Краснодар" сможет выступить весной. Быки по-прежнему нестабильны как в плане игры, так и в плане результатов. Если брать Российскую Премьер-лигу, то там вообще катастрофа: южане идут на десятом месте, отставая от тройки лидеров на 11 очков. В последних восьми матчах "Краснодар" проиграл семь (!) раз. Кажется, что с этим надо что-то делать. В противном случае в следующем сезоне быки рискуют попросту не попасть в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Впрочем, с теми результатами, которые российские клубы демонстрируют на протяжении последних двух лет, стоит сильно задуматься, а так ли нам нужны еврокубки. Если нет, то можно и дальше вариться в собственном соку, ужесточать лимит, возносить откровенно слабых отечественных игроков и вынуждать их оставаться в отечественном чемпионате на баснословных зарплатах.

А если все-таки хочется побеждать, придется меняться в другую сторону. Иначе еще через несколько лет России придется бороться не за плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, а за попадание в групповой этап, потому что нашу страну обгонят Бельгия, Нидерланды и даже Австрия. Разве в этом заключалось наследие чемпионата мира?

