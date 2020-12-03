"Краснодар" прервал серию из 17 матчей без побед российских клубов в еврокубках

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"Краснодар" победил французский "Ренн" в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 71-й минуте забил Маркус Берг.
Таким образом, подопечные Мурада Мусаева первыми среди россиян выиграли матч в еврокубках на групповой стадии в нынешнем сезоне. До этого россияне не могли добиться победы на протяжении 17 матчей.
После победы "Краснодар" гарантировал себе третье место в группе, что дает право команде продолжить выступление в Лиге Европы весной. До этого клуб трижды проиграл и один раз сыграл вничью.
В то же время петербургский "Зенит" потерпел разгромное поражение от "Брюгге" в Бельгии (0:3) в Лиге чемпионов. У хозяев отличились Шарль де Кетеларе (33), Ханс Ванакен (58, с пенальти) и Ноа Ланг (73).
"Зенит" набрал одно очко в пяти матчах и занимает последнее место в своей группе, потеряв шансы на выход в плей-офф еврокубков. Днем ранее столичный "Локомотив" проиграл дома "Зальцбургу" (1:3).
На счету москвичей три ничьих и два поражения в группе. Команда занимает четвертое место, но сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. В заключительной встрече россияне сыграют с "Баварией" в Мюнхене 9 декабря.
Столичный ЦСКА трижды сыграл вничью и один раз потерпел поражение в группе Лиги Европы. Тем не менее за два матча до конца этапа москвичи также сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира.
Российские клубы не одержали ни одной победы в Лиге чемпионов в 2020 году
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