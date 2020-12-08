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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки квалификации ЧМ-2022. Об этом сообщает сайт пресс-службы российской команды.

Жеребьевка прошла накануне в штаб-квартире UEFA в Цюрихе. Сборная России попала в группу H с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

Черчесов отметил, что впервые за время работы тренерский штаб не присутствовал на месте проведения жеребьевки. Вместо этого штаб наблюдал за церемонией по телевидению.

"Группа достаточно ровная и интересная. С Хорватией мы провели яркий матч на чемпионате мира, и перед этой командой у нас, что называется, есть должок", – подчеркнул Черчесов.

Главный тренер сборной пояснил, что в данный момент мало знаком со сборными Словакии и Словении. Он отметил, что будет их "пристально изучать".

"Во всех этих сборных практически все футболисты играют в зарубежных клубах, что уже говорит о многом. Ни о какой недооценке не может быть и речи", – заявил Черчесов.

Еще одним соперником сборной России в группе стала команда Кипра. Черчесов сообщил, что отлично знает возможности этой сборной, так как киприоты играли с российской командой в отборочных матчах к чемпионату Европы 2020 года.

Черчесов пообещал, что также будет изучать манеру игры сборной Мальты.

"Ждем расписания матчей и начинаем непосредственно готовиться к важнейшим отборочным матчам", – заключил наставник.

Ранее Черчесов назвал лучшего молодого футболиста России. Им стал защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев.