УЕФА перечислил ключевых игроков сборной России

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал ключевых игроков сборной России в преддверии чемпионата Европы по футболу – 2020. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что наиболее заметными игроками от России являются нападающий "Зенита" Артем Дзюба и защитник московского ЦСКА Марио Фернандес.

На чемпионате мира в 2018 году форвард отметился тремя забитыми мячами. Фернандес, в свою очередь, внес значительный вклад в оборону команды и своим голом перевел матч четвертьфинала турнира против Хорватии в серию пенальти.

Известно, что матчи Евро-2020 проведут с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы. Сборная РФ на групповом этапе сыграет против Бельгии, Дании и Финляндии.

