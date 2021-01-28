Миранчук принес "Аталанте" победу над "Лацио" в Кубке Италии

Фото: TASS/ZUMA/Stefano Nicoli

"Аталанта" обыграла "Лацио" в четвертьфинале Кубка Италии по футболу. Встреча в Бергамо завершилась со счетом 3:2.

У хозяев мячи забили Берат Джимсити (7-я минута), Руслан Малиновский (37) и Алексей Миранчук (57). Россиянин вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.

У гостей отличились Ведат Мурики (17) и Франческо Ачерби (34). На 53-й минуте матча защитник "Аталанты" Хосе Паломино получил прямую красную карточку.

Полузащитник сборной России Миранчук забил четвертый гол за итальянский клуб, за который выступает с сентября. До этого 25-летний игрок отличился в 1/8 финала Кубка Италии.