Миранчук забил гол "Интеру" в дебютном матче в чемпионате Италии

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Полузащитник "Аталанты" и сборной России Алексей Миранчук забил первый гол в чемпионате Италии.
Он отличился в матче с "Интером" на 79-й минуте встречи и спас свою команду от поражения. Встреча завершилась ничьей 1:1. 25-летний россиянин принял мяч на линии штрафной, обработал и точно пробил низом в дальний угол ворот миланского клуба.
При этом игрок вновь вышел на замену на 59-й минуте. Матч с "Интером" стал для Миранчука вторым в составе "Аталанты". Ранее футболист вышел на замену в дебютном матче с датским "Миттьюлланном" в Лиге чемпионов и также забил гол.
Миранчук является воспитанником "Локомотива". Он провел 228 матча, забил 43 гола и отдал 45 результативных передач. Вместе с московским клубом футболист стал чемпионом России (2018), обладателем Кубка (2015, 2017, 2019) и Суперкубка России (2019).