Миранчук забил гол в дебютном матче за "Аталанту"

Фото: instagram.com/atalantabc
Итальянская "Аталанта" разгромила датский "Миттьюлланн" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча в Хернинге (Дания) завершилась со счетом 4:0. Голы забили Дуван Сапата (26-я минута), Алехандро Гомес (36), Луис Муриэль (42) и российский полузащитник Алексей Миранчук (89).
Матч стал первым для экс-игрока московского "Локомотива" в новой команде. Миранчук вышел на замену на 80-й минуте.
Спустя девять минут он получил мяч на линии штрафной, откуда ударом с левой ноги отправил мяч в дальнюю девятку.
follow @noobfcb pic.twitter.com/TazJQYxSqn— follow the @noobfcb account (@n31bfcb) October 21, 2020
25-летний россиянин перешел в "Аталанту" в начале сентября. Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро. Игрок подписал контракт по схеме "четыре плюс один".
Миранчук является воспитанником "Локомотива". Он провел 228 матча, забил 43 гола и отдал 45 результативных передач.
Вместе с "Локомотивом" футболист стал чемпионом России (2018), обладателем Кубка (2015, 2017, 2019) и Суперкубка России (2019).
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