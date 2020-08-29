"Аталанта" договорилась о трансфере Алексея Миранчука из "Локомотива" – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Итальянская "Аталанта" достигла соглашения с московским "Локомотивом" о трансфере полузащитника Алексея Миранчука.

Как сообщает Sky Sport Italia, сумма сделки составит 14,5 миллиона евро. Ожидается, что игрок подпишет контракт на пять лет.

Официально о трансфере 24-летнего игрока сборной России объявят, когда стороны оформят все документы.

Миранчук является воспитанником "Локомотива". Он провел 228 матча, забил 43 гола и отдал 45 результативных передач.

Вместе с "Локомотивом" футболист стал чемпионом России (2018), обладателем Кубка (2015, 2017, 2019) и Суперкубка России (2019).

Ранее "Локомотив" опубликовал в Twitter фотографию аргентинского футболиста "Барселоны" Лионеля Месси в форме клуба.