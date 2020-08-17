ФК "Локомотив" опубликовал фото Месси в форме клуба

Фото: twitter.com/fclokomotiv

Футбольный клуб "Локомотив" опубликовал на своей странице фотографию аргентинского футболиста Лионеля Месси в форме клуба, передает "Газета.ру".

"Ну вот, а мы сюрприз готовили", – говорится в сообщении клуба.

Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков, отвечая на вопрос об интересе клуба к защитнику "Спартака" Николаю Рассказову, заявил, что клуб ведет переговоры с Месси, который готов перейти в "Локо".

В субботу, 15 августа, "Локомотив" в домашнем матче второго тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) одержал победу над клубом "Краснодар". Спортсмены встретились на арене в Москве, матч закончился со счетом 1:0 в пользу красно-зеленых.

В настоящее время "Локомотив" находится на третьей позиции в турнирной таблице. В следующий раз "Локомотив" выйдет на поле против екатеринбургского "Урала". Встреча состоится 19 августа.

