"Краснодар" сыграл вничью с "Ренном" в Лиге чемпионов

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"Краснодар" сыграл вничью с французским "Ренном" в дебютном матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Ренне и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче на 56-й минуте с пенальти открыл форвард хозяев Серу Гирасси.

За "Краснодар" на 59-й минуте отличился защитник Кристиан Рамирес. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев пропустил матч из-за ангины.

Во втором туре краснодарский клуб примет "Челси" 28 октября. Другой российский клуб – "Зенит" потерпел поражение от бельгийского "Брюгге" (1:2).