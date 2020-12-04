Умер отец футболистов Миранчуков

Фото: instagram.com/miranchuk

Скончался отец футболистов сборной России братьев Миранчуков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук опубликовал в Instagram совместную фотографию с отцом и братом.

"Просто подумал о тебе, и остановилось сердце. Мы бесконечно тебя любим, папа. Навсегда", – написал он.

В администрации Петровского сельского поселения Славянского района Краснодарского края, где жил Андрей Миранчук, сообщили, что мужчина умер после продолжительной болезни 3 ноября.

Ранее у футболиста Алексея Миранчука обнаружили коронавирус. Игрок был незамедлительно изолирован от команды.