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Спорт

21:13

У футболиста Алексея Миранчука обнаружили коронавирус

спорт

Фото: instagram.com/miranchuk

Полузащитник сборной России по футболу и клуба "Аталанта" Алексей Миранчук сдал положительный тест на коронавирус. Об этом говорится на сайте итальянской команды.

"После тестов, проведенных 26 ноября, у Алексея Миранчука был положительный результат на COVID-19. Игрок был незамедлительно изолирован в соответствии с процедурами, изложенными в протоколе о состоянии здоровья. Вечером команда снова сдаст тесты", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что сборная России пропустит этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Финляндии из-за выявленного в команде случая коронавируса. Инфекция была выявлена у спортсмена Михаила Максимочкина.

На прошлой неделе президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов рассказал, что сдал положительный тест на COVID-19. По его словам, болезнь протекает в легкой форме.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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