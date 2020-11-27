У футболиста Алексея Миранчука обнаружили коронавирус

Фото: instagram.com/miranchuk

Полузащитник сборной России по футболу и клуба "Аталанта" Алексей Миранчук сдал положительный тест на коронавирус. Об этом говорится на сайте итальянской команды.

"После тестов, проведенных 26 ноября, у Алексея Миранчука был положительный результат на COVID-19. Игрок был незамедлительно изолирован в соответствии с процедурами, изложенными в протоколе о состоянии здоровья. Вечером команда снова сдаст тесты", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что сборная России пропустит этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Финляндии из-за выявленного в команде случая коронавируса. Инфекция была выявлена у спортсмена Михаила Максимочкина.

На прошлой неделе президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов рассказал, что сдал положительный тест на COVID-19. По его словам, болезнь протекает в легкой форме.

