Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

18:57

Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина пропустит этап КМ

спорт

Фото: ТАСС/Yang Shiyao/Zuma

Сборная России пропустит этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Финляндии из-за выявленного в команде случая коронавируса. Об этом говорится на сайте Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Коронавирусная инфекция была выявлена у спортсмена Михаила Максимочкина. Президент федерации Дмитрий Дубровский подчеркнул, что теперь команда будет готовиться к домашнему этапу Кубка мира, который пройдет в Нижнем Тагиле.

"Конечно, очень жаль, что команда пропускает этап в Руке (горнолыжный курорт в Финляндии. – Прим. ред.), но пандемия сейчас очень сильно обострилась во всех уголках земного шара, поэтому придется воздержаться пока от соревнований", – отметил Дубровский.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что тяжело перенесла простуду. Спортсменка поблагодарила болельщиков за заботу и подчеркнула, что не будет уточнять подробности болезни. Она отметила, что на восстановление потратила порядка трех недель.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать