Сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина пропустит этап КМ

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Сборная России пропустит этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Финляндии из-за выявленного в команде случая коронавируса. Об этом говорится на сайте Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Коронавирусная инфекция была выявлена у спортсмена Михаила Максимочкина. Президент федерации Дмитрий Дубровский подчеркнул, что теперь команда будет готовиться к домашнему этапу Кубка мира, который пройдет в Нижнем Тагиле.

"Конечно, очень жаль, что команда пропускает этап в Руке (горнолыжный курорт в Финляндии. – Прим. ред.), но пандемия сейчас очень сильно обострилась во всех уголках земного шара, поэтому придется воздержаться пока от соревнований", – отметил Дубровский.

Ранее российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что тяжело перенесла простуду. Спортсменка поблагодарила болельщиков за заботу и подчеркнула, что не будет уточнять подробности болезни. Она отметила, что на восстановление потратила порядка трех недель.

