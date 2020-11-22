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Спорт

17:03

Фигуристка Медведева рассказала о перенесенной болезни

спорт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что тяжело перенесла простуду. Об этом она заявила в личном Instagram-аккаунте.

Спортсменка поблагодарила болельщиков за заботу и подчеркнула, что не будет уточнять подробности и заболевании.

"У меня были осложнения из-за спины, также сильная простуда. Детали о простуде я бы хотела опустить, так как мне 21 год, я молодая, и говорить много о здоровье и болячках неправильно. Скажу только, что это достаточно тяжело", – заявила Медведева.

Фигуристка отметила, что потратила на восстановление порядка 3 недель и рассчитывает в ближайшее время вернуться к работе.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Евгения Медведева заразилась коронавирусом.

Из-за проблем со спиной спортсменка была вынуждена пропустить несколько этапов Кубка России по фигурному катанию, а также этап Гран-при.

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