Медведева снялась с этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева приняла решение сняться с этапа Кубка России по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

"Медведева не выступит на Кубке России по фигурному катанию, спортсменка ложится на обследование из-за обострившейся старой травмы спины", – рассказал собеседник информагентства из Федерации фигурного катания на коньках России.

Из-за проблем со спиной Медведева также пропустила первый этап турнира, который состоялся в Сызрани.

Этап Кубка России в Москве запланирован на период с 10 по 13 октября.

Перед началом нынешнего спортивного сезона Евгения Медведева вернулась к своему прошлому тренеру Этери Тутберидзе.

