Фигуристы Тарасова и Морозов снялись со второго этапа Кубка России

Фото: ТАСС/AP Photo/Matthias Schrader
Двукратные чемпионы Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов снялись со второго этапа Кубка России по фигурному катанию, рассказал ТАСС тренер пары Максим Траньков.
Ранее сообщалось, что тест Морозова на коронавирус дал положительный результат. Спортсмены уже пропустили контрольные прокаты сборной России и первый в сезоне этап Кубка России в Сызрани.
По словам тренера, Тарасова и Морозов смогут принять участие только в последнем, пятом этапе, который также пройдет в Москве.
"А дальше посмотрим, возможно, в зачет пойдет выступление на этапе Гран-при в США", – добавил Траньков.
Второй этап Кубка России пройдет с 10 по 13 октября.
Ранее бронзовый призер чемпионата мира 2015 года фигуристка Елена Радионова объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 21 года. Она отметила, что дальше ее ждут новые высоты.
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