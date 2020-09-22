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Спорт

14:22

Фигуристка Елена Радионова объявила о завершении карьеры в 21 год

спорт

Фото: instagram.com/lenok_radionova

Российская фигуристка Елена Радионова объявила о завершении профессиональной карьеры в возрасте 21 года, сообщает РИА Новости.

"Мне хочется выразить огромную благодарность всем, кто помогал мне, – моим тренерам, хореографам, всем-всем-всем, кто работал со мной, а также моим болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении всей моей карьеры", – сказала спортсменка.

Она отметила, что дальше ее ждут новые высоты.

Елена Радионова – бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию.

Также в ее активе победа на чемпионате России 2015 года, серебро чемпионатов Европы 2015 и 2016 года. Последний раз спортсменка выходила на лед в 2018 году.

Ранее сообщалось, что серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе. Спортсменка выразила благодарность канадскому специалисту Брайану Орсеру, в группе которого работала после 2018 года.

Медведева вернулась в группу Тутберидзе

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