Жулин прокомментировал возвращение Медведевой к Тутберидзе

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что рад возвращению фигуристки Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе, сообщает RT.
"Очевидно, что Тутберидзе знает, как найти подход к Жене, и все ее тонкие материи. Я этому переходу очень рад", – отметил специалист.
По словам Жулина, ему было тяжело смотреть, как спортсменка выпадает из фигурного катания.
Во вторник, 16 сентября, стало известно о возвращении фигуристки к своему первому тренеру Этери Тутберидзе. В новой группе Медведевой не будут менять уже поставленные короткую и произвольную программы.
В межсезонье группу Тутберидзе покинули сразу несколько спортсменок – Алена Косторная и Александра Трусова присоединились к тренеру Евгению Плющенко.
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