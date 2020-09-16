Фигуристка Медведева вернется в группу Тутберидзе – СМИ

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вернется к тренеру Этери Тутберидзе, под руководством которой выступала ранее, сообщает РИА Новости.

Спортсменка перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера после того, как выиграла две серебряные медали на Олимпиаде-2018. С того момента фигуристка тренировалась в Торонто.

Известно, что этой осенью Медведева примет участие в первом и втором этапах Кубка России в Сызрани и Москве.

Ранее фигуристка Алена Косторная решила уйти от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 17-летняя спортсменка указала, что чувствует себя более спокойно в новой команде, где никто ее не гонит и на нее не ругается.

В мае стало известно, что от Тутберидзе ушли также Александра Трусова и Вероника Жилина. До этого с тренером расставались Юлия Липницкая, Полина Цурская и Анастасия Тараканова.