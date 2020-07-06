В Японии Тутберидзе включили в число "токсичных" тренеров

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Российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе включили в список "токсичных" тренеров мира, сообщает "Газета.ру".

Рейтинг подготовил сайт японского журнала Elle. В частности, в статье Тутберидзе подвергли критике за то, что ее ученики завоевывают медали в раннем возрасте, а потом пропадают.

При этом указывается, что некоторые из спортсменов страдают от расстройств питания и рано завершают карьеру.

В качестве примера привели олимпийскую чемпионку 2014 года Юлию Липницкую, которая болела анорексией.

Кроме того, в списке фигурирует французский тренер по фигурному катанию Жиль Бейер и южнокорейский тренер по шорт-треку Чо Чже Бом. Они обвиняются в изнасиловании учениц.

Также в топ попали тренер бейсбольной команды "Бостон Ред Сокс" Алекс Кора, который был пойман на мошенничестве.

Бывшая финская фигуристка Киира Корпи ранее назвала методы Тутберидзе "признаком бесчеловечной культуры" и сравнила работу в ее группе с фабрикой.

В мае стало известно, что от Тутберидзе ушли Александра Трусова и Вероника Жилина. До этого с тренером расставались Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Полина Цурская и Анастасия Тараканова.