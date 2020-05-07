Тутберидзе высказалась об уходе Трусовой в группу Плющенко

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала в Instagram уход фигуристки Александры Трусовой в группу к Евгению Плющенко.

По ее словам, привыкнуть к уходам спортсменов невозможно, так как со временем группа становится семьей.

Тутберидзе отметила, что хороших спортсменов всегда будут приглашать в разные школы, предлагая более выгодные условия.

Однако она, в отличие от коллег, никогда не будет переманивать спортсменов, сообщает "Вечерняя Москва".

"Наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов", – заключила тренер.

Ранее из группы Тутберидзе к Плющенко ушел тренер Сергей Розанов и 11-летняя фигуристка Вероника Жилина.

До этого с Тутберидзе расставались Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Полина Цурская и Анастасия Тараканова.

Кроме того, в декабре Тутберидзе обвинила Плющенко в попытке переманить к себе фигуристку Алину Загитову.