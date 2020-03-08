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Спорт

08:28

Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира

спорт

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Таллине среди юниоров.

Спортсменка набрала 227,03 балла и впервые выиграла мировое юниорское первенство. Бронзовую медаль завоевала ее соотечественница Дарья Усачева, набрав 207,74 балла.

Бронзовая медаль досталась фигуристке из США Алисе Лю, на счету которой 204,83 балла. Четвертое место заняла еще одна представительница России Майя Хромых. По сумме двух программ она набрала 198,24 балла.

В январе российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, проходящем в австрийском Граце. Золото взяла 16-летняя спортсменка Алена Косторная, серебро досталось 15-летней фигуристке Анне Щербаковой и бронзовая награда – Александре Трусовой.

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