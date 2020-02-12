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Спорт

16:01

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова завершила карьеру

спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Фигуристка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры, сообщает RT.

Спортсменка стала олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях. Она также выигрывала серебро Игр в Сочи в паре с Федором Климовым. Кроме того, они занимали второе место на чемпионате мира 2014 года.

В 2019 году с аналогичным заявлением выступила олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию на турнире в Сочи Екатерина Боброва. 29-летняя фигуристка отметила, что делает это без сожалений и с радостью на сердце.

Завершить спортивную карьеру решила и Кристина Астахова, выступавшая в паре с Алексеем Рогоновым. Это произошло в 2018 году, когда ей был 21 год. Фигуристка объяснила это отсутствием перспектив и непростыми отношениями с партнером.

В 2017 году так же сделала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Юлия Липницкая.

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