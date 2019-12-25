Призер ОИ гимнаст Куксенков объявил о завершении карьеры

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Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в спортивной гимнастике Николай Куксенков объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил в своем Instagram.

30-летний спортсмен переходит на тренерскую работу.

"Пришло время завершить свою гимнастическую деятельность в качестве спортсмена. С января 2020 года я больше не состою в списках сборной команды", – заявил он.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова решила приостановить свою спортивную карьеру. Она не будет выступать на ближайшем чемпионате России в Красноярске.

Она подчеркнула, что будет тренироваться, "искать себя и учить новые элементы". Спортсменка объяснила свое решение тем, что в ее жизни "есть все", кроме желания выходить на старт.