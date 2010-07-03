Российская фигуристка Боброва завершила карьеру

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию на турнире в Сочи Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры. Послание болельщикам она оставила на своей странице в Instagram.

"Это были потрясающие годы труда, побед и поражений. Дружбы, новых знакомств и приключений", – отметила 29-летняя фигуристка, добавив, что "завершает свой путь в спорте ни о чем не жалея и с радостью на сердце".

Боброва написала, что фигурное катание закалило ее как спортсмена и многому научило. По словам фигуристки, теперь у нее "начинается не менее интересная и полная приключений жизнь".

Ранее трехкратный чемпион США Джонни Вейр рассказал, что фигуристка Евгения Медведева во время своего участия в шоу в Японии получала угрозы. При этом имен он не называл.