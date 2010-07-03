Фигуристка Медведева сообщила об угрозах во время турне по Японии

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Российская фигуристка Евгения Медведева во время своего участия в шоу в Японии получала угрозы. Об этом сообщил трехкратный чемпион США Джонни Вейр, который также выступает в шоу в Японии. При этом имен он не называл.

"Дьявол, убирайся из Японии. Никто не хочет видеть твое лицо в Японии. Все японцы ненавидят тебя. Уезжай обратно в Россию. Убирайся из Японии и из "Крикет клуба Торонто" (там тренируется Медведева). Уйди из фигурного катания", – написал Вейр в Instagram.

По словам спортсмена, такое послание получил один из фигуристов, выступающих в шоу вместе с ним.

"Я не принимаю такое поведение и не позволю так относиться к моим товарищам", – отметил Вейр.



Позже Медведева поблагодарила фигуриста за поддержку.

"Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке, и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз. Сегодняшнее шоу прошло замечательно. Я не заслужила такого потрясающего друга, как Джонни Вейр", – написала Медведева в Instagram.

Ранее сообщалось, что Медведеву раскритиковали в соцсетях. Пользователей возмутил ее костюм для выступления в Корее. Его она показала своим подписчикам в Instagram. Юбку и топ из розового латекса многие посчитали слишком откровенными и вызывающими.