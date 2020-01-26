Фигуристки из РФ заняли весь пьедестал чемпионата Европы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы, проходящем в австрийском Граце. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Алена Косторная взяла золото в женском одиночном катании. 16-летняя спортсменка завершила прокат с результатом 240,81 балла.

Серебро досталось 15-летней фигуристке из России Анне Щербаковой. Она набрала 237,76 очка. Бронзовую награду завоевала 15-летняя Александра Трусова с показателями в 225,34 балла.

Известно, что все три фигуристки являются воспитанницами тренера Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось о том, что фигуристы Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду. Пара набрала 220,42 балла, чем обеспечила себе золотые медали и принесла победу стране.