Плющенко ответил на обвинения штаба Тутберидзе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на слова тренера Этери Тутберидзе, которая обвинила его в попытке переманить к себе фигуристку Алину Загитову.

"Уж не знаю, по каким причинам. Возможно, нехватка внимания, сопереживания, спортсмены ведь тоже люди и им тоже нужно порой доброе человеческое отношение, именно как к людям, а не как к машинам по выколачиванию результата. Но Алина сама несколько раз просила меня на шоу в Японии ей что-то подсказать", – написал Плющенко в своем Instagram.

Фигурист отметил, что к чужим контрактам относится уважительно, поэтому не собирался самостоятельно вмешиваться в работу с Зигитовой.

Плющенко подчеркнул, что не пытался переманить фигуристку к себе, а также выразил мнение, что Тутберидзе в данной ситуации мерит окружающих по себе.

Ранее в Instagram команды Тутберидзе появилась запись с критикой позиций Плющенко и заслуженного тренера Татьяны Тарасовой, которые прокомментировали решение Загитовой приостановить выступления.

"Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь", – говорилось в заявлении команды Тутберидзе.

В частности, комментарий коснулся Плющенко, который счел, что Загитова после паузы в карьере может перейти к другому специалисту.

13 декабря Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова решила приостановить свою спортивную карьеру. Она не будет выступать на ближайшем чемпионате России в Красноярске.

Она подчеркнула, что будет тренироваться, "искать себя и учить новые элементы". Спортсменка объяснила свое решение тем, что в ее жизни "есть все", кроме желания выходить на старт.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Она завоевала золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018). Россиянка также одержала победу в финале Гран-при прошлого сезона.

В финале серии Гран-при в Турине Загитова оказалась на последнем месте. Во время произвольной программы она упала на лед и получила травму.

Победительницей стала 16-летняя Алена Косторная, серебро завоевала 15-летняя Анна Щербакова, третьей стала 15-летняя Александра Трусова.