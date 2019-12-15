Плющенко ответил на обвинения штаба Тутберидзе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на слова тренера Этери Тутберидзе, которая обвинила его в попытке переманить к себе фигуристку Алину Загитову.
"Уж не знаю, по каким причинам. Возможно, нехватка внимания, сопереживания, спортсмены ведь тоже люди и им тоже нужно порой доброе человеческое отношение, именно как к людям, а не как к машинам по выколачиванию результата. Но Алина сама несколько раз просила меня на шоу в Японии ей что-то подсказать", – написал Плющенко в своем Instagram.
Фигурист отметил, что к чужим контрактам относится уважительно, поэтому не собирался самостоятельно вмешиваться в работу с Зигитовой.
Плющенко подчеркнул, что не пытался переманить фигуристку к себе, а также выразил мнение, что Тутберидзе в данной ситуации мерит окружающих по себе.
Ранее в Instagram команды Тутберидзе появилась запись с критикой позиций Плющенко и заслуженного тренера Татьяны Тарасовой, которые прокомментировали решение Загитовой приостановить выступления.
"Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь", – говорилось в заявлении команды Тутберидзе.
В частности, комментарий коснулся Плющенко, который счел, что Загитова после паузы в карьере может перейти к другому специалисту.
13 декабря Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова решила приостановить свою спортивную карьеру. Она не будет выступать на ближайшем чемпионате России в Красноярске.
Она подчеркнула, что будет тренироваться, "искать себя и учить новые элементы". Спортсменка объяснила свое решение тем, что в ее жизни "есть все", кроме желания выходить на старт.
Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Она завоевала золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018). Россиянка также одержала победу в финале Гран-при прошлого сезона.
В финале серии Гран-при в Турине Загитова оказалась на последнем месте. Во время произвольной программы она упала на лед и получила травму.
Победительницей стала 16-летняя Алена Косторная, серебро завоевала 15-летняя Анна Щербакова, третьей стала 15-летняя Александра Трусова.
Алина Загитова уходит из профессионального спорта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: