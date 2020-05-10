Роднина оценила уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала уход Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

"Плющенко – известный спортсмен. Какой тренер – жизнь нам еще не показала", – сказала депутат Госдумы изданию "Правда.ру".

Роднина указала, что сегодня спорт – это профессионалы. По ее мнению, там отношения ученика и наставника заменили контрактные обязательства.

Также фигуристка напомнила, что от Тутберидзе уже уходили спортсменки, включая Юлию Липницкую и Евгению Медведеву.

"Любой человек, который приходит в группу Тутберидзе, понимает, что он попадает в жернова. Не всякий готов их выдержать", – добавила Роднина.

Фигуристка Трусова переходит в тренерскую группу Плющенко

Плющенко ранее заявил, что к словам Тутберидзе относится "абсолютно ровно", а уход фигуристки – "нормальная история для большого спорта".

В то же время тутберидзе отметила, что спортсменов всегда будут переманивать, предлагая более выгодные условия. Однако она никогда так делать не будет.

Сама 15-летняя фигуристка попросила отнестись к ее решению с пониманием и без негатива. Трусова указала, что покидает группу "по личным причинам".

Также из группы Тутберидзе к Плющенко ушел тренер Сергей Розанов и 11-летняя фигуристка Вероника Жилина.

В декабре Тутберидзе также обвинила Плющенко в попытке переманить к себе фигуристку Алину Загитову.