Трусова рассказала про уход к Плющенко от Тутберидзе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на публикацию спортсменки на странице во "Вконтакте" с ограниченным доступом.

В частности, 15-летняя фигуристка попросила отнестись к ее решению с пониманием и без негатива. Трусова указала, что покидает группу "по личным причинам".

Она также рассказала, что выбрала с новым наставником музыку для новых программ и после снятия карантина планирует приступить к тренировкам.

Между тем российский фигурист Максим Ковтун много раз написал: "No" в Instagram в ответ на просьбу оценить последствия скандального перехода.

Фигуристка Трусова переходит в тренерскую группу Плющенко

Тутберидзе ранее отметила, что спортсменов всегда будут переманивать, предлагая более выгодные условия. Однако она никогда так делать не будет.

Ранее из группы Тутберидзе к Плющенко ушел тренер Сергей Розанов и 11-летняя фигуристка Вероника Жилина.

До этого с Тутберидзе расставались Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Полина Цурская и Анастасия Тараканова.

В декабре Тутберидзе обвинила Плющенко в попытке переманить к себе фигуристку Алину Загитову.