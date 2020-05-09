Рудковская высказалась об уходе Трусовой от Тутберидзе

Фото: Москва 24
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала уход фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе.
"Переходы случаются, спортсмены могут сменить тренера, это нормальная история в спорте", – сказала жена Евгения Плющенко.
По ее словам, Тутберидзе – очень сильный тренер, а переход Трусовой усилит тренера и "мотивирует на большую работу".
"Вчера прочитала, что она отписалась от Трусовой в Instagram. Не удивлюсь, если скоро подпишется на Плющенко", – добавила Рудковская.
Кроме того, она рассказала, что Плющенко будет проводить с Трусовой максимум времени на льду и "вложит в нее всю душу", передает "Спорт-Экспресс".
Сам Плющенко заявил порталу Sport24, что к словам Тутберидзе относится "абсолютно ровно", а уход фигуристки – "нормальная история для большого спорта".
Он также сказал Трусовой, что расстаться с группой нужно "дипломатично, грамотно, по-человечески" – "встретиться, пожелать добра, поблагодарить".
Фигуристка Трусова переходит в тренерскую группу Плющенко
В декабре Тутберидзе обвинила Плющенко в попытке переманить к себе фигуристку Алину Загитову.
После ухода Трусовой тренер отметила, что спортсменов всегда будут переманивать, предлагая более выгодные условия. Однако она никогда так делать не будет.
В то же время 15-летняя фигуристка попросила отнестись к ее решению с пониманием и без негатива. Трусова указала, что покидает группу "по личным причинам".
Также из группы Тутберидзе к Плющенко ушел тренер Сергей Розанов и 11-летняя фигуристка Вероника Жилина.
До этого с Тутберидзе расставались Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Полина Цурская и Анастасия Тараканова.
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