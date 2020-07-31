Тренер Тутберидзе сообщила, что фигуристка Косторная перешла в группу к Плющенко

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Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию россиянка Алена Косторная перешла в группу к Евгению Плющенко, покинув группу Этери Тутберидзе, о чем последняя написала в своем аккаунте в Instagram.

"Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов. Мы продуктивно работаем с ними, а потом на них влияет внешний мир. Появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы", – написала она.

Тутберидзе добавила, что перед уходом Алина выставила целый список девочек, с которыми не хочет выходить на лед.

"От Алены мы получили целый список девочек нон-грата. Вот на этом мы с ней и расстались", – отметила она.

Отвечая на вопрос подписчика, Тутберидзе добавила, что о переходе Косторной к Плющенко договорились еще в мае.

При этом директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил РИА Новости, что переход чемпионки Европы 2020 года в женском одиночном катании Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко на данный момент не оформлен.

"Если Алена решила перейти в другую группу, то никакие переходы еще не могли быть оформлены", – ответил Коган.

Ранее Этери Тутберидзе получила престижную премию ISU Skating Awards – аналог премии "Оскар" в мире фигурного катания. Она признана лучшим тренером года по мнению Международного союза конькобежцев.