Медведева рассказала о возвращении к тренеру Тутберидзе

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала возвращение к тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.
Спортсменка выразила благодарность канадскому специалисту Брайану Орсеру, в группе которого работала после 2018 года.
"Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу. Мы начинаем с Этери Георгиевной сегодня тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат", – сказала Медведева.
О том, что фигуристка вернется к своему первому тренеру Этери Тутберидзе, стало известно во вторник, 16 сентября. Позднее уточнялось, что в новой группе Медведевой не будут менять уже поставленные короткую и произвольную программы.
В межсезонье в фигурном катании группу Тутберидзе покинули сразу несколько спортсменок – Алена Косторная и Александра Трусова присоединились к тренеру Евгению Плющенко.
Медведева вернулась в группу Тутберидзе
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