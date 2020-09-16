Медведева рассказала о возвращении к тренеру Тутберидзе

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Серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала возвращение к тренеру Этери Тутберидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка выразила благодарность канадскому специалисту Брайану Орсеру, в группе которого работала после 2018 года.

"Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу. Мы начинаем с Этери Георгиевной сегодня тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат", – сказала Медведева.

О том, что фигуристка вернется к своему первому тренеру Этери Тутберидзе, стало известно во вторник, 16 сентября. Позднее уточнялось, что в новой группе Медведевой не будут менять уже поставленные короткую и произвольную программы.

В межсезонье в фигурном катании группу Тутберидзе покинули сразу несколько спортсменок – Алена Косторная и Александра Трусова присоединились к тренеру Евгению Плющенко.

