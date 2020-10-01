Загитова не примет участие в серии Гран-при по фигурному катанию

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В серии Гран-при сезона-2020/2021 по фигурному катанию не будет участвовать олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие списки участников подготовил Международный союз конькобежцев (ISU). Отмечается, что спортсменка не участвовала в контрольных прокатах сборной России, которые проходили в сентябре.

При этом известно, что серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева заявлена на московский этап Гран-при.

Ранее сообщалось, что в Пекине с 10 по 13 декабря 2020 года должен был состояться финал серии Гран-при по фигурному катанию, однако в назначенные даты соревнования проходить не будут. О том, состоится ли финал и в какие даты это может произойти, в ISU объявят позднее.

