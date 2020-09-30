Финал Гран-при по фигурному катанию в Пекине в декабре не состоится

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В Пекине с 10 по 13 декабря 2020 года должен был состояться финал серии Гран-при по фигурному катанию, однако в назначенные даты соревнования проходить не будут. Об этом сообщили на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Как передает РИА Новости, данные состязания должны были стать частью тестовых соревнований Олимпийских игр – 2022, которые пройдут в Пекине. О том, состоится ли финал Гран-при и в какие даты это может произойти, в ISU объявят позднее.

Ранее сообщалось, что в России состоится чемпионат мира по стрелковому спорту в 2022 году. Турнир пройдет на спортивно-стрелковом комплексе "Лисья Нора" в Дмитровском районе Московской области. В соревнованиях примут участие около 1500 атлетов, которые разыграют более 70 комплектов наград, в том числе 15 – в олимпийских упражнениях.

По итогам каждого из олимпийских упражнений будут разыграны первые лицензии на участие в Олимпийских играх – 2024 в Париже. Квалификационную систему на ОИ утвердят позднее.