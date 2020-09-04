Россия примет ЧМ-2022 по стрелковому спорту

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Чемпионат мира по стрелковому спорту в 2022 году состоится в России. Решение принято на заседании исполкома Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), сообщается на сайте Стрелкового союза России (ССР).

"Это историческое решение для российского спорта, поскольку ранее в нашей стране не проводились соревнования такого масштаба по одному из самых медалеемких олимпийских видов спорта", – говорится в сообщении.

Турнир пройдет на спортивно-стрелковом комплексе "Лисья Нора" в Дмитровском районе Московской области. В соревнованиях примут участие около 1500 атлетов, которые разыграют более 70 комплектов наград, в том числе 15 – в олимпийских упражнениях.

По итогам каждого из олимпийских упражнений будут разыграны первые лицензии на участие в Олимпийских играх – 2024 в Париже. Квалификационную систему на ОИ утвердят позднее.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по хоккею с мячом 2022 года среди мужских команд состоится в России. Город, в котором пройдет турнир, не уточняется.