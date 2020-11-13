Пекин не примет финал Гран-при по фигурному катанию из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пекин не примет финал Гран-при по фигурному катанию в нынешнем спортивном сезоне из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в Международном союзе конькобежцев (ISU), в городе также не состоятся чемпионаты мира по шорт-треку и конькобежному спорту.

В организации подчеркнули, что в настоящее время идет подбор новых мест проведения турниров. Точные даты и место пока не называются, однако известно, что соревнования готовятся провести за пределами Китая.

Ранее из-за коронавируса отменили хоккейную Лигу чемпионов в сезоне-2020/21. Игры турнира должны были пройти с 6 октября 2020 года по 9 февраля 2021 года.

До этого из-за пандемии COVID-19 в Москву перенесли Кубок России по художественной гимнастике. Изначально турнир должен был пройти в Алуште. Сроки его проведения не сообщались.

