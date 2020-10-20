Юношеский ЧЕ по футболу отменили из-за эпидемиологической ситуации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что отменяется элитный и финальный раунды юношеского чемпионата Европы по футболу-2019/20. Решение приняли в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Европе, говорится на сайте.

В спортивном событии должны были участвовать игроки до 19 лет. До этого элитную часть турнира переносили с октября на ноябрь. Кроме того, предполагалось, что Финал восьми пройдет в Северной Ирландии в марте следующего года.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 39,9 миллиона случаев заражения, свыше 1,111 миллиона человек скончались.

Ранее хоккейную Лигу чемпионов в сезоне-2020/21 отменили из-за коронавирусной инфекции.

Помимо того, из-за пандемии COVID-19 в Москву перенесли Кубок России по художественной гимнастике. Изначально турнир должен был пройти в Алуште.