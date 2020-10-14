Этап серии Гран-при по фигурному катанию в Оттаве отменили из-за коронавируса

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Этап серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде отменен из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования должны были состоятся в Оттаве 30–31 октября.

Ранее из-за коронавируса отменили хоккейную Лигу чемпионов в сезоне-2020/21. Игры турнира должны были пройти с 6 октября 2020 года по 9 февраля 2021 года.

До этого из-за пандемии COVID-19 в Москву перенесли Кубок России по художественной гимнастике. Изначально турнир должен был пройти в Алуште. Сроки его проведения не сообщались.