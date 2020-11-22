Ягудин раскритиковал Плющенко за падения Трусовой на этапе Гран-при в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин раскритиковал команду Евгения Плющенко после выступления подопечной Александры Трусовой на московском этапе Гран-при.
Фигуристка четыре раза упала в произвольной программе и заняла четвертое место. Победу одержала 23-летняя Елизавета Туктамышева, второй стала Алена Косторная.
"Не знаю, что делают в "Ангелах Плющенко", но такой Трусову мы никогда не видели. Не помню таких прокатов Александры", – сказал Ягудин в эфире "Первого канала".
При этом экс-фигурист отметил сложность программы 16-летней спортсменки, у которой было заявлено четырех четверных прыжка.
"По-человечески очень жалко Трусову в эти секунды. Я не знаю, что пошло не так. Много мы увидели падений. Надо просто выкинуть прокат из головы", – добавил Ягудин.
Сама Трусова после выступления сказала, что пока не может объяснить провал. "Я должна проанализировать ситуацию с тренерами", – цитирует Трусову РИА Новости.
В мае стало известно, что Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Плющенко, затем к олимпийскому чемпиону перешла и другая ученица Тутберидзе Алена Косторная.
Фигуристка Трусова переходит в тренерскую группу Плющенко
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