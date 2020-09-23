Команда Тутберидзе выложила переписку Рудковской и Загитовой

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Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом.

Команда Этери Тутберидзе, у которой тренируется Загитова, опубликовала в "сториз" в Instagram скриншоты сообщений жены Плющенко Яны Рудковской.

"Евгений Викторович просил передать, что он тебя очень ждет, и я тоже", – написала Рудковская. Загитова ответила: "Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны".

Рудковская заявила изданию "Спорт-Экспресс", что они с Алиной друг на друга подписаны и иногда переписываются, а также выразила удивление фактом публикации скриншотов.

"Я не знаю, каким образом в чужие руки попала наша с ней частная переписка, – сказала Рудковская. – Надеюсь, это произошло не под дулом пистолета и не с вырванным из рук телефоном".

Ранее из группы Тутберидзе к Плющенко ушел тренер Сергей Розанов, а также фигуристки Вероника Жилина, Александра Трусова и Алена Косторная.

Тутберидзе отметила, что спортсменов всегда будут переманивать, предлагая более выгодные условия. Однако она никогда так делать не будет.

Плющенко ответил, что никого не переманивает и пиарится на подобных темах.