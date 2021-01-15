Гол Миранчука помог "Аталанте" выйти в 1/4 финала Кубка Италии

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Итальянский футбольный клуб "Аталанта" победила "Кальяри" в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Игра прошла в четверг в Бергамо. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Аталанты".

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук впервые в сезоне вышел в стартовом составе команды. Россиянину удалось открыть счет в матче на 43-й минуте.

Голы за "Аталанту" также забили Луис Муриэль (61-я минута) и Бошко Шутало (64-я минута). В составе "Кальяри" единственный мяч на счету Рикардо Соттиля (55-я минута).

Таким образом, "Аталанта" вышла в 1/4 финала Кубка Италии. Ее соперником станет победитель пары "Лацио" – "Рома".

Для Миранчука забитый гол стал третьим в составе "Аталанты". В частности, ранее российский игрок забил мяч в дебютном матче за новую команду.

Ранее футболист "Монако" Александр Головин отметился результативным ударом спустя 10 секунд после выхода на замену. Россиянин оформил самый быстрый гол после выхода на замену с 2007 года.