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В мире

03:39

"Манчестер Юнайтед" поднялся на 1-е место в чемпионате Англии по футболу

спорт за рубежом

Фото: PA/TASS/Clive Brunskill

"Манчестер Юнайтед" победил "Бернли" в перенесенном матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

Игра состоялась в Бернли. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу "красных дьяволов".

Единственный гол забил полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба. Футболист отличился на 71-й минуте встречи.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед" вышел на первое место в чемпионате, набрав 36 очков в 17 играх. Команда оторвалась от идущего вторым "Ливерпуля" на три балла.

Кроме того, беспроигрышная серия "Манчестер Юнайтед" увеличилась до 11 матчей. При этом "Бернли" закрепился на 16-м месте с 16 очками.

Ранее футболист "Монако" Александр Головин отметился результативным ударом спустя 10 секунд после выхода на замену. Россиянин оформил самый быстрый гол после выхода на замену с 2007 года.

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