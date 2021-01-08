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Спорт

04:17

Экс-президент FIFA Блаттер оказался в больнице – СМИ

спорт

Фото: PA Images\TASS/Aaron Chown

Экс-президент Международной федерации футбола (FIFA) Йозеф Блаттер попал в больницу. Об этом передает нидерландское издание De Telegraaf.

Как пишут СМИ, Блаттер был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья. В данный момент 84-летний общественный деятель находится в тяжелом состоянии, однако опасности для его жизни нет.

В публикации не уточняется конкретная причина госпитализации Блаттера. По словам его дочери, состояние отца с каждым днем становится все лучше.

Блаттер был главой FIFA с 1998 по 2015 год. Швейцарец был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет по делу о коррупции. В феврале 2016 года срок сократили до 6 лет.

В июне 2020 года Блаттер стал подозреваемым по делу о нецелевой трате 1 миллиона долларов из фонда FIFA. В декабре федерация потребовала возбудить уголовное дело против Блаттера в связи с финансированием убыточного музея мирового футбола.

Ранее Блаттер сообщал, что Катар получил право провести ЧМ-2022 благодаря сговору и политическому давлению. Такое заявление экс-глава FIFA сделал в книге "Моя Правда".

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