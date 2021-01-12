Павел Пивоваров назначен гендиректором московского ФК "Динамо"

Фото: пресс-служба футбольного клуба "Динамо-Москва"

Генеральным директором московского футбольного клуба "Динамо" стал Павел Пивоваров, сообщается на сайте клуба Российской Премьер-лиги.

До этого данный пост занимал Юрий Белкин, который теперь станет президентом московского клуба.

Уточняется, что соответствующее решение о назначениях было принято 12 января на заседании совета директоров Динамо.

В октябре немецкий специалист Сандро Шварц стал главным тренером московского "Динамо". Он пришел на место уволенного Кирилла Новикова. Его освободили от обязанностей после поражения от подмосковных "Химок".