Павел Пивоваров назначен гендиректором московского ФК "Динамо"

Фото: пресс-служба футбольного клуба "Динамо-Москва"
Генеральным директором московского футбольного клуба "Динамо" стал Павел Пивоваров, сообщается на сайте клуба Российской Премьер-лиги.
До этого данный пост занимал Юрий Белкин, который теперь станет президентом московского клуба.
Уточняется, что соответствующее решение о назначениях было принято 12 января на заседании совета директоров Динамо.
В октябре немецкий специалист Сандро Шварц стал главным тренером московского "Динамо". Он пришел на место уволенного Кирилла Новикова. Его освободили от обязанностей после поражения от подмосковных "Химок".