Футболист "Монако" Головин забил гол спустя 10 секунд после выхода на замену

Фото: Zuma\TASS/Panoramic
Российский полузащитник французского клуба "Монако" Александр Головин забил самый быстрый гол после выхода на замену с 2007 года. Об этом информирует РИА Новости.
"Монако" в среду, 6 января, нанес поражение команде "Лорьян". Игра завершилась со счетом 5:2.
На 64-й минуте на поле вышел российский игрок "Монако" Александр Головин. Спустя 10 секунд россиянину удалось отправить мяч в ворота соперников.
Видео: YouTube-канал "На Грани Фола"Отмечается, что Головин принял участие в матче впервые с августа 2020 года. Тогда футболист получил травму подколенного сухожилия.
Игру россиянина в послематчевом интервью отметил главный тренер "Монако" Нико Ковач. Наставник подчеркнул, что в команде очень рады возвращению Головина.
"Для нас это как приход нового игрока, потому что в этом сезоне он сыграл только дважды", – цитирует Ковача официальный сайт Монако.
Тренер признался, что хотел выпустить Головина на несколько минут раньше, однако четвертый судья посчитал, что футболисту нужно приклеить небольшую ленту к носкам для соблюдения регламента.
"В конце концов, он (Головин. – Прим. Ред.) принес нам удачу. Он вышел и забил первым же касанием", – восхитился Ковач.
Ранее футболист испанского клуба "Барселона" Лионель Месси назвал лучших тренеров в своей карьере. Аргентинский игрок выделил Хосепа Гвардиолу и Луиса Энрике.
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