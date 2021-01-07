Футболист "Монако" Головин забил гол спустя 10 секунд после выхода на замену

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Российский полузащитник французского клуба "Монако" Александр Головин забил самый быстрый гол после выхода на замену с 2007 года. Об этом информирует РИА Новости.

"Монако" в среду, 6 января, нанес поражение команде "Лорьян". Игра завершилась со счетом 5:2.

На 64-й минуте на поле вышел российский игрок "Монако" Александр Головин. Спустя 10 секунд россиянину удалось отправить мяч в ворота соперников.

Видео: YouTube-канал "На Грани Фола"

Отмечается, что Головин принял участие в матче впервые с августа 2020 года. Тогда футболист получил травму подколенного сухожилия.

Игру россиянина в послематчевом интервью отметил главный тренер "Монако" Нико Ковач. Наставник подчеркнул, что в команде очень рады возвращению Головина.

"Для нас это как приход нового игрока, потому что в этом сезоне он сыграл только дважды", – цитирует Ковача официальный сайт Монако.

Тренер признался, что хотел выпустить Головина на несколько минут раньше, однако четвертый судья посчитал, что футболисту нужно приклеить небольшую ленту к носкам для соблюдения регламента.

"В конце концов, он (Головин. – Прим. Ред.) принес нам удачу. Он вышел и забил первым же касанием", – восхитился Ковач.

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