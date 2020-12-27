Месси назвал лучших тренеров в своей карьере

Фото: EPA/TASS/ANDREU DALMAU
Футболист испанского клуба "Барселона" Лионель Месси назвал лучших тренеров, под руководством которых ему приходилось играть. Об этом пишет газета Marca.
Сообщается, что аргентинский футболист выделил Хосепа Гвардиолу и Луиса Энрике.
"Благодаря им я сильно прибавил с точки зрения физики и психологии, а также почерпнул тактической мудрости", – заявил Месси.
Футболист уточнил, что Гвардиола заставлял его смотреть на вещи определенным взглядом. Тренер рассказывал, как правильно защищаться и атаковать в следующем матче.
"Он точно говорил, каким будет матч, как нужно играть в атаке, чтобы победить", – добавил Месси.
На протяжении всей своей карьеры Месси играл за испанскую "Барселону". Под руководством Гвардиолы с 2008 по 2012 годы клуб трижды выиграл чемпионат Испании, а также дважды победил в Лиге чемпионов. С Луисом Энрике с 2014 по 2017 годы "Барселона" дважды занимала первое место в национальном чемпионате и побеждала в Лиге чемпионов.
Ранее Месси стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам за один клуб. Аргентинец обошел по этому показателю Пеле.
Достижение Месси оценил спортивный комментатор Георгий Черданцев. По его словам, аргентинцу во многом повезло с командой.
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