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Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам за один клуб. По этому показателю аргентинский футболист обошел трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле.

Месси забил свой очередной гол в матче 15-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида". Нападающий отличился на 65-й минуте встречи. "Барселона" выиграла матч со счетом 3:0.

Таким образом, Месси забил свой 644 мяч за "Барселону". Этот показатель аргентинца стал абсолютным рекордом по голом за одну команду.

Уточняется, что на счету Пеле 643 забитых мяча. Их бразильский футболист забил, играя за футбольный клуб "Сантос".

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