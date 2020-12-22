Мать Роналдиньо попала в реанимацию из-за COVID-19

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Мать экс-игрока Барселоны и чемпиона мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо оказалась в больнице из-за коронавирусной инфекции. Об этом экс-футболист написал в своем официальном Twitter-аккаунте.
Роналдиньо уточнил, что его мама находится в реанимации. В данный момент врачи борются за ее скорейшее выздоровление.
"Я заранее благодарю вас за ваши молитвы, положительную энергию и любовь. Держись, мама", – написал экс-спортсмен.
Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe 🙏🏾— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) December 21, 2020
Ранее Роналдиньо заявлял, что заболел коронавирусной инфекцией. Он сообщал, что переносит болезнь бессимптомно.
Роналдиньо выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего с 1995 по 2018 годы. Он становился лучшим футболистом мира по версии FIFA в 2004 и 2005 годах. Кроме того, Роналдиньо является обладателем "Золотого мяча".
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